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WKN DE: A41WY9 / ISIN: US81256L3024

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: SeaStar Medical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SeaStar Medical wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,950 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 177,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,660 USD im Vergleich zu -5,860 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 2,0 Millionen USD, gegenüber 1,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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