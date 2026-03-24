SeaStar Medical Aktie
WKN DE: A41WY9 / ISIN: US81256L3024
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: SeaStar Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SeaStar Medical wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,080 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 214,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -6,400 USD je Aktie, gegenüber -66,300 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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24.03.26
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