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WKN DE: A41WY9 / ISIN: US81256L3024

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: SeaStar Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SeaStar Medical wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,080 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 214,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -6,400 USD je Aktie, gegenüber -66,300 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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