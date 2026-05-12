Ausblick: SeaStar Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SeaStar Medical wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,825 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,400 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 51,72 Prozent auf 0,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,250 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,860 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at