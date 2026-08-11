SeaStar Medical Aktie
WKN DE: A41WY9 / ISIN: US81256L3024
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: SeaStar Medical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SeaStar Medical stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,970 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SeaStar Medical noch -1,800 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 44,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SeaStar Medical 0,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,640 USD aus. Im Vorjahr waren -5,860 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 2,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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