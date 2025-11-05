Ausblick: SeaWorld Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SeaWorld Entertainment wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,25 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,08 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 538,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SeaWorld Entertainment einen Umsatz von 545,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,79 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,71 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,73 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at