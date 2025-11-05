SeaWorld Entertainment Aktie

SeaWorld Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T8QH / ISIN: US81282V1008

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Unternehmen
Termine
Profil
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: SeaWorld Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SeaWorld Entertainment wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,25 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,08 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 538,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SeaWorld Entertainment einen Umsatz von 545,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,79 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,71 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,73 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SeaWorld Entertainment Inc 30,20 -23,74% SeaWorld Entertainment Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

