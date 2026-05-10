SeaWorld Entertainment Aktie

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WKN DE: A1T8QH / ISIN: US81282V1008

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: SeaWorld Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SeaWorld Entertainment wird am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,351 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 279,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 287,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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