SeaWorld Entertainment Aktie
WKN DE: A1T8QH / ISIN: US81282V1008
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: SeaWorld Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SeaWorld Entertainment wird am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,351 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 279,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 287,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SeaWorld Entertainment Inc
|
07:01
|Ausblick: SeaWorld Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: SeaWorld Entertainment legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: SeaWorld Entertainment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: SeaWorld Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SeaWorld Entertainment Inc
Aktien in diesem Artikel
|SeaWorld Entertainment Inc
|32,00
|1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.