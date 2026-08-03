SeaWorld Entertainment Aktie
WKN DE: A1T8QH / ISIN: US81282V1008
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: SeaWorld Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SeaWorld Entertainment stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 492,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 490,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,49 USD je Aktie, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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