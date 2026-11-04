SeaWorld Entertainment Aktie

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WKN DE: A1T8QH / ISIN: US81282V1008

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: SeaWorld Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SeaWorld Entertainment wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,77 Prozent erhöht. Damals waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 511,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 511,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,66 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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