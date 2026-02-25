Ausblick: SeaWorld Entertainment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SeaWorld Entertainment präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,550 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SeaWorld Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

SeaWorld Entertainment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 375,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 384,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,67 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at