SECO Aktie
WKN DE: A3CN3X / ISIN: IT0005438046
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: SECO Az nominativa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SECO Az nominativa lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SECO Az nominativa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,130 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SECO Az nominativa ein EPS von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll SECO Az nominativa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 49,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,15 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,112 EUR, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 221,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 197,6 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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