WKN DE: A40P16 / ISIN: SE0022419784

11.12.2025 07:01:06

Ausblick: Sectra Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sectra Registered B stellt am 12.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,587 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sectra Registered B noch 0,460 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 753,5 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sectra Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 848,3 Millionen SEK aus.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,81 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,92 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,52 Milliarden SEK, gegenüber 3,24 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

