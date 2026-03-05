Sectra AB Registered b Aktie
Ausblick: Sectra Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sectra Registered B äußert sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,600 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 878,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 848,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,92 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,49 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,24 Milliarden SEK in den Büchern standen.
