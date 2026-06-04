Sectra AB Registered b Aktie

Sectra AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40P16 / ISIN: SE0022419784

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.06.2026 07:01:06

Ausblick: Sectra Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sectra Registered B veröffentlicht am 05.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,860 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 SEK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 876,3 Millionen SEK gegenüber 914,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,92 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,23 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 3,24 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sectra AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten