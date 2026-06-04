Ausblick: Sectra Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sectra Registered B veröffentlicht am 05.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,860 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 SEK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 876,3 Millionen SEK gegenüber 914,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,92 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,23 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 3,24 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at