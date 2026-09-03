Sectra AB Registered b Aktie
WKN DE: A40P16 / ISIN: SE0022419784
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03.09.2026 07:01:06
Ausblick: Sectra Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sectra Registered B wird am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,713 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 34,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 SEK erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 21,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 928,7 Millionen SEK gegenüber 765,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,93 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,16 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,54 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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