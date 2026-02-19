Ausblick: Secure Waste Infrastructure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Secure Waste Infrastructure lässt sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Secure Waste Infrastructure die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,239 CAD gegenüber 0,140 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Secure Waste Infrastructure in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 85,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 377,3 Millionen CAD im Vergleich zu 2,56 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,548 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,28 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,49 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,67 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

