Ausblick: Secure Waste Infrastructure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Secure Waste Infrastructure wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,179 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CAD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 85,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,47 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Secure Waste Infrastructure für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 368,5 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,788 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,55 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at