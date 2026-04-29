Ausblick: Secure Waste Infrastructure stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Secure Waste Infrastructure präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,226 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 85,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,70 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Secure Waste Infrastructure für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 388,7 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,952 CAD, gegenüber 0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at