Ausblick: SECURITAS AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SECURITAS AB präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,86 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SECURITAS AB ein EPS von 2,29 SEK je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 36,75 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,05 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,93 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 149,99 Milliarden SEK, gegenüber 155,11 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at