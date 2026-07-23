SECURITAS AB Aktie

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WKN: 883870 / ISIN: SE0000163594

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SECURITAS AB wird am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,12 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SECURITAS AB nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 37,66 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,56 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,91 SEK im Vergleich zu 8,93 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 150,49 Milliarden SEK, gegenüber 155,11 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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