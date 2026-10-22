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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SECURITAS AB lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,09 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 38,32 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,80 SEK, gegenüber 8,93 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 151,60 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 155,11 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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