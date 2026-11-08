Securitize holdings incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42EKC / ISIN: US81517B1017

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Securitize öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Securitize wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Securitize noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 17,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,401 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 72,1 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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