Securitize holdings incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A42EKC / ISIN: US81517B1017
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Securitize öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Securitize wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Securitize noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 17,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,401 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 72,1 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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