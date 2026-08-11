Securitize holdings incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42EKC / ISIN: US81517B1017

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Securitize vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Securitize wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Securitize für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,187 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 21,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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