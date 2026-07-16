Sedana Medical AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CRAU / ISIN: SE0015988373

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sedana Medical Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sedana Medical Registered öffnet am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,085 SEK gegenüber -0,130 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 47,6 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,254 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,600 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 207,3 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 200,2 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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