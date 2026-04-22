Sedana Medical AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRAU / ISIN: SE0015988373
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sedana Medical Registered legt Quartalsergebnis vor
Sedana Medical Registered wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,044 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 81,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,240 SEK je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 55,3 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,262 SEK, gegenüber -0,600 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 213,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 200,2 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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