WKN DE: A3CRAU / ISIN: SE0015988373

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sedana Medical Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sedana Medical Registered gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,069 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sedana Medical Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 51,2 Millionen SEK im Vergleich zu 49,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,561 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 199,5 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 178,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Sedana Medical AB Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
