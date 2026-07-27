Ausblick: Sedemac Mechatronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sedemac Mechatronics veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 7,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,90 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 40,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,06 Milliarden INR gegenüber 2,17 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 40,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 23,91 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,95 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 10,58 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at