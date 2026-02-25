See a Aktie
Ausblick: Seer A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Seer A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,320 USD. Dies würde einen Gewinn von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Seer A -0,370 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Seer A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,6 Millionen USD im Vergleich zu 4,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -1,310 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
