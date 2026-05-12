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WKN DE: A2QG88 / ISIN: US81578P1066

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Seer A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seer A stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,295 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 14,49 Prozent auf 3,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,1 Millionen USD, gegenüber 16,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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