See a Aktie
WKN DE: A2QG88 / ISIN: US81578P1066
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Seer A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Seer A stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,295 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 14,49 Prozent auf 3,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,1 Millionen USD, gegenüber 16,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seer Inc Registered Shs -A-
|
12.05.26
|Ausblick: Seer A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Seer A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Seer A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Seer Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Seer Inc Registered Shs -A-
|1,77
|-2,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.