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WKN DE: A2QG88 / ISIN: US81578P1066
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Seer A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Seer A wird am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Seer A nach den Prognosen von 2 Analysten 4,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,100 USD, gegenüber -1,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 16,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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