WKN: A0B799 / ISIN: JP3419050004

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: SEGA SAMMY gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SEGA SAMMY wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 45,53 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 27,21 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,95 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SEGA SAMMY einen Umsatz von 106,91 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 193,50 JPY je Aktie, gegenüber 209,79 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 477,50 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 428,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs 14,78 -4,68% SEGA SAMMY HOLDINGS INCShs

