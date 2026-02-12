Ausblick: SEGA SAMMY gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SEGA SAMMY wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 38,25 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SEGA SAMMY 53,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,65 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SEGA SAMMY für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,68 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 170,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 209,79 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 478,12 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 428,95 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at