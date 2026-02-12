SEGA SAMMY HOLDINGS Aktie

SEGA SAMMY HOLDINGS

WKN: A0DKTQ / ISIN: US8157941027

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: SEGA SAMMY veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SEGA SAMMY wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,061 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 795,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 726,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,272 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,340 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SEGA SAMMY HOLDINGS INC (spons. ADRs) 3,85 -2,78% SEGA SAMMY HOLDINGS INC (spons. ADRs)

