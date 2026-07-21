SEI Investments Aktie
WKN: 867474 / ISIN: US7841171033
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: SEI Investments vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SEI Investments wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,59 Prozent auf 636,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SEI Investments noch 560,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,60 Milliarden USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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