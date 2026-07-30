Ausblick: SEIBU legt Quartalsergebnis vor

SEIBU wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 61,00 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 51,35 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,61 Prozent auf 150,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 122,14 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 150,93 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 559,42 Milliarden JPY, gegenüber 513,29 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at