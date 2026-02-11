Ausblick: SEIBU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEIBU gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 52,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 56,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SEIBU in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 130,26 Milliarden JPY im Vergleich zu 128,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 106,91 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 901,99 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 513,93 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 901,13 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at