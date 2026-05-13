Ausblick: SEIBU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SEIBU wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -11,500 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIBU noch ein Gewinn pro Aktie von 589,41 JPY in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 125,55 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 75,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 118,02 JPY, gegenüber 901,99 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 513,07 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 901,13 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at