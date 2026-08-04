Ausblick: Seiko Epson legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seiko Epson wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 28,90 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Seiko Epson einen Gewinn von 20,64 JPY je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 320,88 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 334,83 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 185,44 JPY je Aktie, gegenüber 56,81 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.442,07 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.413,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at