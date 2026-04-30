Ausblick: SEIKO EPSON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEIKO EPSON wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,073 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIKO EPSON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,432 USD, gegenüber 0,550 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 8,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,94 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at