Ausblick: Seiko Epson präsentiert Quartalsergebnisse

Seiko Epson veröffentlicht am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Seiko Epson für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 23,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 339,13 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Seiko Epson für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 341,93 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 134,98 JPY, gegenüber 168,75 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.387,04 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.362,94 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at