Ausblick: SEIKO EPSON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEIKO EPSON lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,137 USD. Das entspräche einer Verringerung von 42,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent auf 2,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,436 USD je Aktie, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 8,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at