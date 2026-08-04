SEIKO EPSON Aktie

SEIKO EPSON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JC58 / ISIN: US81603X1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: SEIKO EPSON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEIKO EPSON lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,089 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,09 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,573 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SEIKO EPSON CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Nachrichten