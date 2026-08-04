SEIKO EPSON Aktie
WKN DE: A0JC58 / ISIN: US81603X1081
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: SEIKO EPSON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SEIKO EPSON lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,089 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,09 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,573 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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