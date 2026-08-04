Ausblick: SEIKO EPSON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEIKO EPSON lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,089 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,09 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,573 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at