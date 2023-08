Ausblick: SEIKO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SEIKO lässt sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SEIKO die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 48,50 JPY gegenüber 41,40 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,57 Prozent auf 63,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 210,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 121,86 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 272,00 Milliarden JPY, gegenüber 260,50 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at