Ausblick: Sekisui Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sekisui Chemical präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 47,30 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 44,86 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 357,53 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 10,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 197,03 JPY je Aktie, gegenüber 182,70 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1.425,15 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.309,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net