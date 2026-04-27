Ausblick: Sekisui Chemical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sekisui Chemical wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 59,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui Chemical einen Gewinn von 32,17 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Sekisui Chemical 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 366,30 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sekisui Chemical 342,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 176,29 JPY, gegenüber 195,93 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1.315,84 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.297,75 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at