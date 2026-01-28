Ausblick: Sekisui Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sekisui Chemical wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 48,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren 61,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Sekisui Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 335,20 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,73 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 176,00 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 195,93 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.317,80 Milliarden JPY, gegenüber 1.297,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at