Ausblick: Sekisui Chemical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sekisui Chemical veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 52,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 46,04 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 330,23 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 333,51 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 192,79 JPY, gegenüber 195,93 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1.336,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.297,75 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at