Ausblick: Sekisui House gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sekisui House präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 134,87 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 65,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sekisui House 81,59 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Sekisui House 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.404,19 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sekisui House 1.195,57 Milliarden JPY umsetzen können.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 354,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 335,95 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4.261,03 Milliarden JPY, gegenüber 4.058,58 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at