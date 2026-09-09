Sekisui House Aktie
WKN: 850022 / ISIN: JP3420600003
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Sekisui House informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sekisui House wird am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 86,66 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 105,27 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.104,32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.121,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 338,82 JPY, gegenüber 358,07 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 4.301,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.197,92 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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