Sekisui House Aktie
WKN: 590132 / ISIN: US8160783077
|
09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Sekisui House legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sekisui House wird am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,85 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 2,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,05 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Sekisui House legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.26
|Erste Schätzungen: Sekisui House stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Sekisui House präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Sekisui House Ltd (spons. ADRs)
|21,43
|-1,24%