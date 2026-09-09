Ausblick: Sekisui House legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sekisui House wird am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,85 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 2,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at