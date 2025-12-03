XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Sekisui House Aktie

Sekisui House für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590132 / ISIN: US8160783077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Sekisui House mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sekisui House wird am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,536 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,85 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sekisui House für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,03 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD im Vergleich zu 2,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 28,88 Milliarden USD, gegenüber 26,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)mehr Nachrichten