Ausblick: Sekisui House mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sekisui House wird am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,536 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,85 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sekisui House für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,03 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD im Vergleich zu 2,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 28,88 Milliarden USD, gegenüber 26,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at